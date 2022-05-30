Под Волгоградом волонтеры спасли упавшего в дачный бассейн барсука

Фото: приют Дино.

Волонтеры волгоградского приюта «Дино» спасают не только кошек и собак, но и диких животных. 28 мая к зоозащитникам обратились дачники, которые, приехав на участок, обнаружили в пустом бассейне барсука. Хищник не мог выбраться самостоятельного из глубокого сооружения. Повезло, что волгоградцы успели вовремя и животное не погибло от голода.

- Дачники позвонили на горячую линию «Дино» и к ним оперативно выехал наш супер-ловец Татик Шермамадов. Быстро, а главное безопасно для лесного зверя, ребята поймали и выпустили его обратно домой, - сообщили volgograd.kp.ru волонтеры приюта.

Ловец и правда сработал профессионально. Барсука осмотрели – травм не обнаружили. Хищника отпустили в лесополосу живым и невредимым. Напомним, что сейчас в «Дино» воспитывают двух львят и обезьянку. Помимо этого в приюте более четырех сотен собак.