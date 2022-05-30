В Волгограде почти отремонтировали улицу Саши Филиппова

В Волгограде продолжается масштабный ремонт дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько десятилетий улица Саши Филиппова в Ворошиловском районе Волгограда не видела ремонта. Дорога была настолько убита, что в некоторых местах ямы достигали грунтового основания. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» объект внесли в список магистралей, которые нужно срочно привести в порядок в 2022 году.

Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, на днях рабочие уложили выравнивающий слой асфальта. А это значит, что дорогу скоро сдадут. В администрации отметили, что во время работ дорожники укрепили основание, восстановили колодцы, заменили бордюры.

- Обновленный проезд позволит жителям Ворошиловского района комфортно выезжать из частной застройки к основным магистралям, - уточнили в мэрии.

За качеством работ следят эксперты лаборатории МУ «Комдорстрой».