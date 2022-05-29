Жители Волгоградской области временно останутся без радио и телевидения

У остальных жителей области телевидение должно работать без сбоев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На неделе с 30 мая по 5 июня в Волгоградской области запланированы профилактические работы, из-за которых жители 4 населенных пунктов останутся без радио и любимых телепередач. Много свободного времени для разных полезных дел освободится у тех, кто живет в станицах Аржановской, Нехаевской и Усть-Бузулукской и в хуторе Верхнезареченском. Об отключении трансляции сообщили в Волгоградском филиале РТРС.

Во время отключения сигнала исчезнут каналы, входящие в цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2. Все работы запланированы на время с 10.00 до 16.00.

КОГДА ПРОПАДЕТ СИГНАЛ

31 мая - Усть-Бузулукская

01 июня - Нехаевская

02 июня - Верхнереченский

03 июня - Аржановская