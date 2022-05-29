30 мая отключат свет в пяти районах Волгограда и одном СНТ

Энергетики запланировали профилактические работы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В понедельник, 30 мая в Волгограде жителям пяти районов и дачникам одного СНТ некоторое время придется провести без света. Энергетики запланировали профилактические работы, ради которых придется временно приостановить подачу электроэнергии ряду потребителей. Света с 9 утра до 5 вечера не будет в десятках домов Кировского, Ворошиловского, Дзержинского, Красноармейского, Центрального районов. В СНТ Мичуринец-7 на Тракторном электричество отключат в 9.00 и вернут в полдень.

КОМУ ОТКЛЮЧАТ СВЕТ

Кировский район, с 09.00 до 17.00

ул. Абганеровская, 4-30, 23,

пер. Ковыльный, 11-5, 4-6,

ул. Чехова, 2-12, 3-7,

ул. Лавровая, 37, 49.

Тракторозаводский район, с 09.00 до 12.00

тер. СНТ Мичуринец-7.

Ворошиловский район, с 09.00 до 17.00

ул. Дербентская, 62,71,

ул. Чембарская, 14, 16/1, 16/16/8, 16/11, 16/12, 23-29, 29а, 31, 31а, 33-47, 47а, 49, 49б, 51, 51б, 53, 55, 55б, 56, 56/5, 57, 57а, 57д, 57/1, 59б, 61а, 61б,

ул. Саранская, 59-65, 65а, 67, 67а, 69, 69а, 71-81, 81а, 83, 83а, 85-89, 89а.

Дзержинский район, с 09.00 до 17.00

ул. Узбекская, 1-17, 2-26,

ул. Задонская, 2-20, 1-17,

ул. Большая, 80, 82, 84,

ул. Севская, 2-20, 1-19,

ул. Донбасская, 2-16, 1-17,

ул. Иртышская, 37-39, 33, 29-31, 35а, 35, 41, 46-64, 45а, 45-55, 55а, 57-61, 66-88,

ул. Рахинская, 45-59, 59а, 61а, 61-81, 81а, 48-50, 54-66, 66а, 68, 72-96, 83, 98, 52,

ул. Днестровская, 40-46,

ул. Эльтонская д.67-69,

ул. Ткачева, 72/1, 74а, 74-76, 61-65,

ул. Крутоовражная, 2.

Красноармейский район, с 09.00 до 17.00

ул. Волжская, 1-27,

ул. Центральная, 24а, 24, 26, 1-67, 2-54,

пер. Центральный, 9-13, 12,

ул. Альпийская, 1-27, 2а-18,

ул. Токарева, 1-27, 2-38, 40-64,

ул. Чойбалсана, 1/1, 1/2, 1/3, 2а, 3/1, 5, 5/3, 6, 9,

ул. Барабинская, 13-23.

Центральный район, с 09.00 до 17.00

ул. Соколова, 8,

ул. Порт-Саида, 5, 5а,

ул. Советская, 21,