Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 мая 2022 15:03

Два ребенка пострадали в жутком ДТП на въезде в Волжский

«Шкода» протаранила отбойник и влетела в «Рено Дастер»
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Передняя часть обоих авто разбита в хлам.

Передняя часть обоих авто разбита в хлам.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волжском Волгоградской области произошло второе за сутки серьезное ДТП. Днем 29 мая на выезде из Волжского парализовало движение столкновение «Шкоды» и «Рено Дастера». Водитель первого авто во время движения со стороны Волгограда влетел в отбойник на выезде с плотины. От удара машину отбросило на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с кроссовером. Известно, чт ов автомобилях было двое детей, получивших тяжелые травмы.

Обстоятельства ДТП устанавливает полиция. По предварительной информации, медицинская помощь потребовалась трем взрослым и двоим детям. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Известно о пяти пострадавших.

Известно о пяти пострадавших.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сейчас движение на мосту через Волжскую ГЭС свободное, затруднения есть только на небольшом участке на въезде в Волжский.

Напомним, утром в Волжском разбились «Лада Калина» и кроссовер Geely, пострадал 14-летний ребенок.