Два ребенка пострадали в жутком ДТП на въезде в Волжский

Передняя часть обоих авто разбита в хлам. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волжском Волгоградской области произошло второе за сутки серьезное ДТП. Днем 29 мая на выезде из Волжского парализовало движение столкновение «Шкоды» и «Рено Дастера». Водитель первого авто во время движения со стороны Волгограда влетел в отбойник на выезде с плотины. От удара машину отбросило на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с кроссовером. Известно, чт ов автомобилях было двое детей, получивших тяжелые травмы.

Обстоятельства ДТП устанавливает полиция. По предварительной информации, медицинская помощь потребовалась трем взрослым и двоим детям. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Известно о пяти пострадавших. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сейчас движение на мосту через Волжскую ГЭС свободное, затруднения есть только на небольшом участке на въезде в Волжский.

Напомним, утром в Волжском разбились «Лада Калина» и кроссовер Geely, пострадал 14-летний ребенок.