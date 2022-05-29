Жара до +33: какой будет новая рабочая неделя в Волгограде

Пора проводить время у воды, хотя пляжный сезон в городе начнется не раньше, чем через месяц. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы уже почувствовали, что в регион пришло лето, и сняли с себя все возможное. Но это еще не жара. Настоящий зной ждет жителей региона на следующей рабочей неделе. Синоптики Волгоградского ЦГМС опубликовали прогноз, по которому уже 1 июня 2022 года в Волгограде будет +33 градуса тепла. В районах области такую температуру воздуха ждут уже в понедельник, 30 мая. Никаких осадков в первой половине наступающей недели ждать не стоит. Только солнце, зной и горячий ветер.

Ветер будет дуть с севера-востока, его порывы будут достигать 14 м/с, но вряд ли это охладит головы горожан. Самое время доставать панамы, бейсболки и запасаться бутылочками с водой и мороженым. Пляжный сезон в Волгограде в первый месяц лета по традиции не наступит – еще не ушла вода. Купаться можно будет на Ахтубе в Волжском.