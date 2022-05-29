Не прививался и отказывался лечиться: в Волгограде от COVID-19 умер 32-летний мужчина

В реанимациях продолжают сражаться за жизни пациентов, тяжело заболевших коронавирусом. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области давно снизилась заболеваемость и смертность от коронавируса, но жители продолжают погибать от COVID-19. 29 мая в печальные сводки летальных случаев попал 32-летний мужчина. Он скончался в реанимации инфекционного госпиталя, хотя врачи предприняли все возможное, чтобы его спасти. Возможно, на тяжесть заболевания повлияло наличие хронических инфекционных заболеваний и несвоевременное обращение за помощью.

Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения области, молодой мужчина не был привит от коронавируса. А когда заболел, не принимал терапию. Врачи неоднократно настаивали, что ему нужно лечь в больницу, но пациент отказывался. Попал он в ковидный госпиталь уже в тяжелом состоянии и умер в реанимации.

Всего за последние сутки коронавирусом в Волгоградской области заразились 138 человек, среди них 26 детей. 34 заболевших приходится на Волгоград, 21 человек заразился в Волжском. В районах области болеют единицы.