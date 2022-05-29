Аршавин, Тихонов, Аленичев и другие звезды футбола будут раздавать автографы на «Волгоград Арене»

Тихонов и Аленичев уже легенды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 июня, в День защиты детей, на «Волгоград Арене» пройдет большой футбольный праздник. С «успехами» волгоградского «Ротора» он не связан (напомним, команда по спортивному принципу вылетела из ФНЛ, из-за чего с поста гендиректора клуба уволен Андрей Рекечинский). На волгоградском стадионе пройдет открытие Юношеской Футбольной Лиги Юг с участием звезд футбола. Перед тем, как на поле сойдутся команды академий «Ротора» и «Сочи», юных игроков поприветствуют Андрей Аршавин, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Динияр Билялетдинов, Владимир Быстров и Елена Терехова. Все они добились больших успехов и стали легендами российского футбола. На стадионе они проведут автограф-сессию.

Волгоградцев приглашают посетить матч, а также принять участие в мероприятиях перед игрой. Можно будет посадить деревья, поиграть в настольный футбол или игровые приставки, сделать аквагрим, повеселиться с аниматорами. Будет и открытая тренировка от футболистов основного «Ротора». Все это пройдет с 9.30 до 11.00 на территории стадиона. В 11.00 начнется сама игра.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮФЛ Юг, этим матчем откроется чемпионат среди юношей академий профессиональных клубов в России. Участвуют ребята не старше 2007 года. В этом сезоне в первенстве юга сыграют команды из Малгобека, Грозного, Махачкалы, Нальчика, Владикавказа, Ставрополя, Астрахани,Краснодара, Сочи, Новороссийска, Ростова-на-Дону и Волгограда.