В Волгоградской области работодателям приплачивают, чтобы пристроить молодых специалистов

Молодежи помогают трудоустроиться на предприятия разной сферы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выпускникам вузов и ссузов без опыта работы трудоустроиться не так-то просто. Работодатели чаще всего хотят, чтобы к ним пришел грамотный специалист, который все умеет и добился успехов на предыдущем месте. Чтобы трудоустроить неопытную молодежь, властям приходится даже доплачивать работодателям. Как сообщает комитет по труду и занятости населения Волгоградской области, по 50 тысяч за одного трудоустроенного специалиста может получить компания, принявшая на работу сотрудника до 30 лет. С такими работодателями сотрудничают по госконтракту. С марта 2022 ее финансирует Правительство РФ.

Программа субсидированного трудоустройства заинтересовала волгоградские предприятия. 200 из них уже подали заявки на участие, предложив 1200 рабочих мест для молодежи. Чтобы исключить случаи, когда, получив выплату, компания увольняет сотрудника, деньги выплачивают по истечении первого, третьего и шестого месяца работы.

Больше всего вакансий на предприятиях сельскохозяйственной отрасли, сферы общественного питания, обрабатывающих производства и т.д., сообщает пресс-служба региональной администрации. С начала действия программы удалось устроить на работу около сотни молодых людей.