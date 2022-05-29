В Волгоградской области пьяный мотоциклист сбил трезвого, оба в больнице

Три человека пострадали в двух авариях с участием пьяных водителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В хуторе Антонов Октябрьского района Волгоградской области два молодых человека пострадали в столкновении мотоциклов. Оба катались вечером 28 мая по улице Татаренко. ДТП случилось в 21.40. 28-летний местный житель сел за руль своей «Явы» пьяным и вылетел на встречку, по которой на питбайке «Мотоленд Интегра» ехал 16-летний подросток. И «Ява», и кроссовый мотоцикл раскидало по дороге, оба мотоциклиста попали в больницу.

Как сообщили «КП-Волгоград» пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, это не единственная авария с участием пьяного водителя за последние сутки. Еще одна произошла а Киквидзенском районе на дороге «станица Преображенская – хутор Мордвинцево» в полночь. 20-летний водитель наказал сам себя: сел за руль пьяным, потерял управление, улетел в кювет. И в итоге попал в больницу.