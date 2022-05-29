Момент ДТП в Волжском и спасение людей из горящего авто попали на видео

Люди выбирались из перевернутой дымящейся легковушки. Фото: кадр с видео "Город на ладони".

Опубликованы кадры с места ДТП в Волжском 29 мая. Момент столкновения «Лады Калины» с кроссовером попал на видео. Судя по записи с камер уличного видеонаблюдения, легковушка на полном ходу врезалась в автомобиль на перекрестке. По предварительной версии полиции, водитель «Лазы» должен был уступить дорогу. В итоге «Калина» перевернулась. На кадрах видно, как машина в считанные секунды начала дымиться, и как из нее выбирались люди.

К слову, в сторону перевернувшегося авто сразу же побежали очевидцы – проверять, все ли выбрались из салона. Поэтому обошлось без жертв. По информации комитета здравоохранения, после аварии к медикам обратились 6 человек, включая двоих детей. Пятерых осмотрели в приемном покое больницы Фишера в Волжском и отпустили на амбулаторное лечение. 14-летнего подростка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в седьмую больницу Волгограда.