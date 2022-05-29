Облздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Волжском 29 мая

В больнице оставили только подростка.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили данные о пострадавших в ДТП, которое случилось в 9.00 29 мая в Волжском. По предварительным данным, за помощью к медикам обратились 6 человек, включая 2 детей. Но у большинства из них были легкие данные, госпитализация не потребовалась. В больницу увезли только одного ребенка.
Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве, 14-летний подросток госпитализирован в больницу №7 Волгограда. Его состояние – средней степени тяжести. Всех остальных пострадавших осмотрели врачи приемного отделения больницы Фишера и направили на амбулаторное лечение.
"Калина" перевернулась и задымилась.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Напомним, утром в Волжском «Лада Калина» не уступила дорогу и врезалась в кроссовер, после опрокинулась на крышу и задымилась. Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.