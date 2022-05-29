В Волгоградской области с января по апрель сдали 20 многоквартирных домов

В Волгограде темпы сдачи жилья опережают показатели прошлого года. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Санкции и сильное подорожание на рынке стройматериалов пока не сказались на темпах строительства жилья в Волгоградской области. По данным облстроя, с января по апрель этого года объемы вводимого в эксплуатацию жилого фонда не только не снизились, но и выросли на 10% по сравнению с этим же периодом пандемийного 2021 года. Всего за эти месяцы в регионе сдали 20 многоквартирных домов, или более 235 квадратных метров жилья. Основная доля построенных многоэтажек приходится на Волгоград. Здесь сдали более 93 тысяч квадратных метров. Активно строится также Волжский и Камышин.

Возведение домов продолжается, сейчас в регионе строят 95 многоэтажек, а это еще более 565 тысяч квадратов жилой площади. Региональные власти поддерживают возведение жилых комплексов, взяв на себя развитие инфраструктуры в них (строят дороги, школы и детсады в новых микрорайонах).

Тем временем, волгоградцы стали активнее перебираться в коттеджи и частные дома. С января по апреля ввели 176 тысяч квадратных метров индивидуального жилья, что почти в пополам больше показателей прошлого года.