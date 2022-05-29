В Волжском в ДТП пострадали 6 человек

После столкновения "Лада Калина" перевернулась и загорелась. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Крупное столкновение на пересечении улиц Карбышева и Оломоуцкой в Волжском произошло в 9 часов утра 29 мая. Фото и видео жесткого ДТП уже облетели все соцсети: на месте работали машины МЧС, скорые. Одна машина перевернулась на крушу и загорелась, дымом заволокло весь перекресток. По предварительной информации ГУ МВД по Волгоградской области, водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь по улице Дружбы в сторону Карбышева, не уступил дорогу и протаранил кроссовер. В результате чего перевернулся.

Очевидцы говорят о нескольких пострадавших. Точного количества обратившихся за медицинской помощью участников ДТП пока не сообщает ни полиция, ни в облздрав, информация уточняется.

По информации на 11.20 известно, что в ДИП пострадали 6 человек, среди них двое детей.