МЧС предупредило жителей Волгограда и области о сильном ветре и грозах 29 мая

На регион надвигается гроза. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцам не первый день обещают грозы, но пока областной центр грозовые тучи обошли – непогода обрушилась на отдельные районы области. В воскресенье, 29 мая синоптики Волгоградского ЦГМС тоже пообещали грозы и усиление западного ветра. По информации регионального управления МЧС, которое распространило предупреждение для жителей, при грозах порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. По шкале Босфора это очень крепкий ветер, который способен ломать ветки и сучья деревьев. Поэтому спасатели снова предупредили автомобилистов об опасности: машины под деревьями лучше не ставить.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, неблагоприятная погода сохранится до конца суток 29 мая. Сегодня лучше не выходить в акваторию на маломерных суднах, а на суше держаться подольше от линий электропередач и шатких конструкций.

В Волгограде днем в воскресенье будет малооблачно, температура воздуха прогреется до +29.