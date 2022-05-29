Большим салютом из 300 залпов закончился фестиваль в ЦПКиО Волгограда

Второй за неделю большой салют в ЦПКиО. Фото предоставлено администрацией парка.

В субботу, 28 мая, в ЦПКиО Волгограда тысячи людей собрались на региональный фестиваль «День открытых дверей». Программа была интересна не только тем, кто определяется с будущей профессией (для них представители вузов и ссузов устроили тесты по профориентации и рассказали все о специальностях, которые можно получить в учебном заведении). Многие пришли поиграть в игры, посмотреть выставки художников и скульпторов, поучаствовать в ярмарке, послушать рок-концерт, окунуться в пену под треки диджеев, посмотреть лазерное шоу и салют. Праздник получился очень ярким, не подкачала и погода – в Волгоград пришло запоздалое для нашего климата лето. В 22.00 небо над ЦПКиО раскрасил большой праздничный салют из 300 залпов.

В Волгограде установилась подходящая для настоящих летних развлечений погода. Фото предоставлено администрацией парка.

Сегодня, 29 мая, Центральный парк снова зовет на яркое мероприятие. Как рассказал сайту volgograd.kp.ru директор ЦПКиО Андрей Еркин, в 20.00 начнется двухчасовое огненное шоу. Увидеть его можно будет на площадке перед колесом обозрения. А большой салют устроят в этом сезоне еще не раз.