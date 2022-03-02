В Волгограде виновный в гибели сироты от взрыва газа слесарь пытался оспорить приговор

В котле произошла утечка газа при выполнении слесарем пуско-наладочных работ. Фото: Следственное Управление СКР по Волгоградской области.

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляцию слесаря-газовика, который был признан виновным в гибели сироты от взрыва газа в квартире. 42-летний Александр Иванютин судом первой инстанции получил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Он был осужден за выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, мужчина, не согласившись с приговором, оспорил его в апелляционном порядке и просил применить условную меру. При этом вину он полностью признал.

- Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, оставил приговор суда первой инстанции в отношении Иванютина без изменения. Приговор вступил в законную силу, - отметили в прокуратуре.

Напомним, 27 октября 2020 года фигурант уголовного дела проводил пуско-наладочные работы в одной из квартир дома №16 на улице Санаторной в Кировском районе. Слесарь с нарушениями начал продувать газовый стояк, отсоединив газовую трубку от котла. Произошла утечка газовой смеси с последующим воспламенением. В квартире в тот момент также находились 23-летняя Виктория Филиппова, которая получила жилплощадь как сирота, и 41-летняя контролер бытового газа ресурсоснабжающей организации. От полученных ожогов девушка скончалась в больнице. Контролер получила тяжкий вред здоровью.