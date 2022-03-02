Под Волгоградом подросток пытался пролезть под поездом и лишился ноги

Состояние пациента оценивается как тяжелое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

17-летний подросток остался без ноги, когда пытался пролезть под поездом. Несчастный случай произошел в Палласовском районе Волгоградской области на железнодорожных путях. Известно, что подросток пытался пролезть под составом, но поезд тронулся. В итоге получил серьезные травмы. Его госпитализировали. Ногу пришлось ампутировать.

- Пациент находится в реанимации Палласовской ЦРБ, состояние тяжёлое, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава.