В Волгограде восстановят дороги к крупным микрорайонам

В план ремонта дорог включили еще 2 улицы Волгограда Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году дороги в Волгограде совсем не радуют автомобилистов. Асфальт сходит вместе со снегом. После инспекции состояния дорог в Советском районе глава города Владимир Марченко решил включить в план ремонта на 2022 год две дороги. Обновят улицу Тимирязева, ведущую к крупным микрорайонам Новый Свет и Комарово, а также улицу Тбилисскую в поселке Верхняя Ельшанка, сообщили в мэрии.

- По итогам выезда принято решение включить одну дорогу в план реконструкции на этот год, вторую - восстановить путем укладки карт, - рассказали «КП-Волгоград» в администрации города.

Дорога на улице Тимирязева не видела капремонта давно. Самые большие ямы здесь недавно слегка подлатали, но с приходом тепла начнется полноценная реконструкция. Состояние улицы Тбилисской не столь плачевно, поэтому ряд крупных дефектов собираются устранить посредством ремонта картами.