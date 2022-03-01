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Общество1 марта 2022 18:06

Двое военных из Волгоградской области погибли в спецоперации на Украине

С военными простятся в городе Николаевске
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Двое военных погибли на Донбассе.

Двое военных погибли на Донбассе.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградская область тоже стала регионом, который потерял своих земляков в ходе спецоперации на Донбассе. Губернатор Андрей Бочаров 1 марта 2022 года выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Стало известно, что погибли в военной операции на Украине гвардии ефрейтор Валерий Коваленко и рядовой Александр Бахарев. Прощание с ними пройдет в городе Николаевске, сообщает газета "Заволжье".

Также сегодня стало известно об одном погибшем из Астраханской области. Губернатор Игорь Бабушкин сообщил о павшем в бою жителе Красноярского района Армане Нарынбаеве. "Он избрал делом своей жизни служение Отечеству. И пал в бою как герой", - написал глава региона в своем инстаграме.