Двое военных из Волгоградской области погибли в спецоперации на Украине

Двое военных погибли на Донбассе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградская область тоже стала регионом, который потерял своих земляков в ходе спецоперации на Донбассе. Губернатор Андрей Бочаров 1 марта 2022 года выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Стало известно, что погибли в военной операции на Украине гвардии ефрейтор Валерий Коваленко и рядовой Александр Бахарев. Прощание с ними пройдет в городе Николаевске, сообщает газета "Заволжье".

Также сегодня стало известно об одном погибшем из Астраханской области. Губернатор Игорь Бабушкин сообщил о павшем в бою жителе Красноярского района Армане Нарынбаеве. "Он избрал делом своей жизни служение Отечеству. И пал в бою как герой", - написал глава региона в своем инстаграме.