Завод «Северсталь» горит на юге Волгограда

Причину пожара выяснят эксперты. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Кровля здания завода «Северсталь», который находятся на улице Бахтурова в Красноармейском районе Волгограда, вспыхнула вечером вторника, 1 марта. На пульт дежурного МЧС сообщение поступило в 19.10, пожарные расчеты 1-го ОФПС сразу выдвинулись на место ЧП. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, пожар охватил 50 кв. метров площади крыши. Предварительно, никто не пострадал и не погиб.

Причину пожара выяснят эксперты. Пока ликвидация огня продолжается. Предприятие производит веревки, канаты, тросы. Производственная площадка в Волгограде «Северсталь-канаты» входит в группу компаний «Северсталь».