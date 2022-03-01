В трех районах Волгограда отключат свет 2 марта

Электричество отключат на несколько часов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во второй день марта в Волгограде продолжатся плановые отключения света из-за ремонта электросетей. Среди коммунальных страдальцев в среду окажутся жители шести улиц из трех районов города. В списке адресов на отключение электричества 2 марта 2022 указаны дома Красноармейского, Краснооктябрьского и Ворошиловского районов Волгограда, сообщили в электросетевой компании.

В самом южном Красноармейском районе города 2 марта 2022 отключат свет с 10 до 17 часов в домах на улицах Вучетича, №19 и 24, Российской, 5 и 50 лет Октября, № 8, 10 и 20. При этом в части домов отключения будут менее продолжительными. В Ворошиловском пострадает один дом на улице Козловской, 67. Электричества у жильцов не будет с 10 до 14 часов. А на Красном без света останутся с 9.00 до 12.00 дома на улице Тарифной, №3-9. И с 4 до 7 часов утра обесточат дома на улице Триумфальной, №24 и 26.