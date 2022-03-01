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Общество1 марта 2022 14:02

20-летнего камышанина будут судить за одобрение нацизма

В Волгоградской области завершено расследование уголовного дела о реабилитации нацизма
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Молодого парня ждет суд.

Молодого парня ждет суд.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Следователи Волгоградской области завершили расследование уголовного дела о реабилитации нацизма в отношении 20-летнего жителя Камышина. Молодого парня будут судить за пост в соцсетях с одобрением действий Адольфа Гитлера во время Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, сообщили в региональном СУ СКР.

- Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения, - рассказали в ведомстве.

По данным следствия, в июне 2020 года камышанин со своего мобильника выложил в соцсети текст с одобрением нацизма и всех тех преступлений, которые признал Международный военный трибунал в Нюрнберге. Этот пост заметили полицейские. Теперь парня ждет суд.