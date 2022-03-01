В Волгоградской области 98 тысяч граждан прошли диспансеризацию в 2022 году

Углубленное обследование можно пройти по полису. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2022 года в Волгоградской области число пациентов, которые прошли диспансеризацию, уже составило 98 тысяч жителей. Обследовали врачи, в том числе, 50 тысяч детей. Регулярный осмотр помогает волгоградцам узнать о болезнях на самых ранних стадиях, чтобы вовремя принять меры.

Положено медицинское обследование в том числе и тем, кто перенес COVID-19. Для них диспансеризация более углубленная. 50 тысяч волгоградцев в прошлом году отправились на медосмотр именно после выздоровления от коронавируса. В нашем регионе такое обследование делают в 51 медучреждении, в большинстве случаев это поликлиники по месту жительства и центры здоровья.

Пройти нужно будет два этапа: сдать биохимический анализ крови и мочи, проверить уровень холестерина, внутриглазное давление, измерить кислород в крови и сделать тест с физической нагрузкой.

Всего, по данным облздрава, в прошлом году 157 тысяч жителей региона сходили на профилактические осмотры, более 230 тысяч жителей региона прошли диспансеризацию.

Если вы до сих пор этого не сделали, обратитесь к своему терапевту. Записаться на диспансеризацию можно в регистратурах поликлиники или с помощью Госуслуг.