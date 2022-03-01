Авиакомпания «Азимут» организует вывозные вылеты из Волгограда

Фото: Международный аэропорт Волгограда

Многие пассажиры вынуждены менять планы из-за массовой отмены авиарейсов. Авиакомпании не выполняют полеты из-за закрытия неба над территорией ряда регионов России, запрет был продлен Росавиацией до 8 марта. Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме, но в нем тоже отменяются многие перелеты. Перевозчик «Азимут» для пассажиров отмененных рейсов организует специальные самолеты.

5 марта «Азимут» организует рейс Минеральные Воды – Уфа – Волгоград. В 6.50 самолет из Башкортостана приземлится в «Гумраке», в 7.50 от возьмет обратный курс на Уфу, после чего вылетит напрямую в Минеральные Воды.

На 6 марта запланирован перелет из Минеральных Вод в Ереван, по пути самолет приземлиться в Волгограде. Из столицы Армении в «Гумраке» он сядет в 11.55. В 12.55 самолет из международного аэропорта Волгограда отправится обратно в Ереван. Оттуда борт полетит на Ставрополье.

Дополнительные рейсы, в том числе, организуются для пассажиров из Краснодара и Ростова-на-Дону, в этих городах аэропорты не работают.

- Для переоформления авиабилета пассажиру нужно направить ответное письмо на уведомление об отмене рейса на электронную почту контакт-центра авиакомпании infoavia@azimuth.aero или позвонить на «горячую линию» +7 (863) 226-00-05, либо обратиться к представителю авиакомпании в аэропорту в ходе регистрации на рейс, - отметили в «Азимуте».

Также авиакомпания проводит возврат средств за билеты через личный кабинет на сайте или у агентов по месту покупки.