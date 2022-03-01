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Общество1 марта 2022 10:57

Отобравшему пенсионерки квартиру волгоградцу ужесточили наказание

Прокуратура добилась реального срока для мошенника
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Приговор вступил в силу.

Приговор вступил в силу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский облсуд ужесточил приговор в отношении 45-летнего Ильи Бугаева, укравшего у 82-летней пенсионерки квартиру. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, сначала аферисту дали 4 года условно, а теперь – 2 года реальной колонии.

В 2015 году мужчина втерся в доверие к пожилой женщине и убедил подписать с ним договор о займе на 860 тысяч рублей. Якобы он дал ей деньги на ремонт квартиры, которая стала залогом при получении займа. Как и задумывалось, женщина не вернула столь большую сумму, ведь она не получила ни копейки. Вскоре Бугаев через суд отобрал жилье.

К счастью, Фемида все расставила по своим местам – квартиру бабушке вернули и наказание мошенник получил вполне заслуженное.