Отобравшему пенсионерки квартиру волгоградцу ужесточили наказание

Приговор вступил в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский облсуд ужесточил приговор в отношении 45-летнего Ильи Бугаева, укравшего у 82-летней пенсионерки квартиру. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, сначала аферисту дали 4 года условно, а теперь – 2 года реальной колонии.

В 2015 году мужчина втерся в доверие к пожилой женщине и убедил подписать с ним договор о займе на 860 тысяч рублей. Якобы он дал ей деньги на ремонт квартиры, которая стала залогом при получении займа. Как и задумывалось, женщина не вернула столь большую сумму, ведь она не получила ни копейки. Вскоре Бугаев через суд отобрал жилье.

К счастью, Фемида все расставила по своим местам – квартиру бабушке вернули и наказание мошенник получил вполне заслуженное.