Волгоградские власти обсудили работу АПК в условиях санкций

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгоградской области 1 марта прошло заседание совета по вопросам развития сельских территорий и АПК. Его в Калачевском районе провел губернатор Андрей Бочаров. Среди обсуждаемых вопросов была тема работы агропромышленного комплекса в условиях санкций, которые вводятся странами западами. Глава Волгоградской области отметил, что отрасль работает в непростых условиях.

- Мы понимаем, что отрасль сейчас работает в достаточно непростых условиях, связанных с недобросовестной конкуренцией и определенными ограничениями со стороны ряда зарубежных стран. Но, тем не менее, АПК и сейчас показывает хорошую динамику, - рассказал губернатор Андрей Бочаров.

На заседании отметили, что волгоградский АПК уже имеет опыт работы в непростой ситуации при различных ограничениях. Власти уверены, что агрономы используют кризис как способ для развития. Агропромышленный комплекс вносит около 13% в валовый региональный продукт Волгоградской области. На совещании было отмечено, что отрасль устойчива и имеет возможности для дальнейшего развития.

- Несмотря на то, что предприятия АПК Волгоградской области работали в сложных условиях, в 2021 году в регионе собрано свыше 4,1 млн тонн высококачественного зерна, из которого более 90% – пшеница продовольственного класса, - подчеркнул глава региона.

Для внутреннего потребления Волгоградской области нужно не более 1,5 млн тонн зерна. Остальное направляется в другие регионы, на хранение или переработку.

В области ведется подготовка к яровому севу. Были сформированы запасы посевного материала, удобрений, горюче-смазочных материалов. На складах есть необходимые резервы.