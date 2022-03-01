Под санкции ЕС попала уроженка Волгоградской области Ольга Скабеева

Известная телеведущая патриотично ответила на санкции ЕС. Фото: Борис КУДРЯВОВ

28 февраля Евросоюз включил в новый санкционный список известную телеведущую политического шоу «60 минут» Ольгу Скабееву, которая, напомним, родилась и выросла в городе Волжский Волгоградской области. Сама Скабеева привела цитаты из официального документа: «… ведет самое популярное в России политическое ток-шоу «60 минут», где распространяет антиукраинскую пропаганду». И добавила, что ей теперь «нельзя в ЕС», подразумевая въезд в ряд стран. Однако Скабееву это ничуть не расстроило. Она ответила на санкции патриотично.

- «60 минут»- самая популярная политическая программа в России. Спасибо! Это чистая правда. И это признание! Без ваших ЕС я обойдусь. Вы плохо знаете русских. А также: служу России! – написала в своем телеграм-канале Ольга Скабеева.