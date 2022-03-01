Из-за долгов отключат свет в коттеджном поселке Волгограда

Собственники домов в коттеджном поселке "Грин Гарден" накопили огромные долги за электричество Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде без электричества могут остаться жители 33 домов в коттеджном поселке «Грин Гарден» Дзержинского района. Все дело в том, что собственники недвижимости у Третьей Продольной накопили огромные долги за свет. Общая задолженность превысила 650 тысяч рублей, а долг отдельных домовладельцев доходит до 170 тысяч рублей, сообщает «Волгоградэнергосбыт».

- Самые большие долги накопили жители улиц с красивыми названиями Персиковая и Серебряная. Неплательщикам направлены уведомления о вводе ограничений. Чтобы избежать отключения электроэнергии, им достаточно оплатить долги, - сообщают в ресурсоснабжающей компании.

Как показывает практика, часто именно жители элитных комплексов в Волгограде не вовремя платят за электричество и копят солидные долги. Поэтому они на особом внимании у энергетиков. Массовые рассылки уведомлений об отключении электроэнергии до этого уже получили должники из жилых комплексов «Бейкер-стрит», «Волжские паруса» и «Прибрежный». После ввода ограничений они оплатили за свет более миллиона рублей.