В волгоградских школах проходят уроки истории «Моя страна»

Детям объясняют причины спецоперации на Украине Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во всех школах России пройдут уроки истории «Моя страна», цель которых - объяснить детям причины спецоперации по защите ЛНР и ДНР на Украине. Такие дополнительные занятия уже ведутся в учебных заведениях Волгоградской области. В частности, сегодня занятие состоится в лицее №5.

Школьникам расскажут об богатой истории нашего единого народа, о крепких и дружественных отношениях, которые были между нами до некоторых событий. Так, дети узнают, когда и как образовалась Украина как самостоятельное государство. Что на протяжении всей истории наш народ был единым, воевал против общего врага – фашизма – с 1941 по 1945. Мы все вместе проливали кровь за общее будущее, но в 2014 году на Украине случился переворот, который привел к печальным последствиям. Геноцид мирного населения на Донбассе шел 8 лет, погибло 14 тысяч мирных жителей, в том числе порядка 150 детей – это минимум 6 человек в сутки. Попытки урегулировать ситуацию мирно не дали результата, Россия приняла решение демилитаритизировать и денацифицировать Украину.

Дети не только выслушают речь преподавателя, но и зададут волнующие их вопросы. Отметим, что спецоперация началась 22 февраля 2022 года.