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Общество1 марта 2022 8:20

Волгоградских врачей отправят в Донецк и Луганск

В Волгоградской области формируются группы медиков-волонтеров
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В ближайшее время группы медиков-добровольцев направят на Донбасс

В ближайшее время группы медиков-добровольцев направят на Донбасс

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области состоялось селекторное совещание руководителей облздрава и медучреждений. На нем обсуждался вопрос оказания гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. На федеральном уровне прорабатывается создание специальных групп медиков-добровольцев, которые окажут помощь жителям Донбасса. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Волгоградской областной думе. Готовятся отправить в ЛНР и ДНР и волгоградских врачей.

- Будут организованы и направлены в Донбасс «Поезда здоровья». На них российские медики-волонтеры поедут в Донецк и Луганск, чтобы поддержать своих коллег и помочь жителям республик. Уверена, что наш регион в этом направлении также присоединится, и любой врач по зову сердца сможет принять участие в этой благородной акции, - отметила во время селектора председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране здоровья Наталья Семенова.

Во время совещания уделили внимание и ситуации с коронавирусом. Было отмечено, что в регионе обстановка с ковидом стабильная и контролируемая.