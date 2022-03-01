В Волгограде поймали угонщика машины, устроившего ДТП

Мужчина угнал машину и устроил ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

28 февраля в Тракторозаводском районе Волгограда задержали 28-летнего уроженца Киргизии, который угнал автомобиль и попал в ДТП. «Хендэ Солярис», принадлежавшая 26-летнему волгоградцу, была припаркована у дома 76 по проспекту Ленина. Владелец не закрыл авто и оставил ключи. Вот злоумышленник и поддался соблазну в надежде уехать на свою родину. Правда, как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка МВД, далеко он не уехал: будучи пьяным, устроил две аварии – врезался в рекламный щит на АЗС и в другую машину.

- В отношении задержанного составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за оставление водителем места ДТП. К тому же помимо административного ареста и крупного штрафа ему грозит уголовная ответственность за неправомерное завладение автомобилем, - утончили в ведомстве.