В Волгограде с 5 марта начинают ходить речные трамвайчики до Культбазы

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде с приходом весны возобновляется речное направление до Культбазы. Речные трамвайчики будут ходить с 5 марта. В преддверии открытия весенне-летней навигации специальная комиссия осмотрела береговую черту у причалов, замерили глубину в русле Волги. Сейчас приводят в порядок пристани и причалы. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, до 24 марта теплоход «Волгоград - Культбаза» будет совершать 4 дня в неделю – в среду, пятницу, субботу и воскресенье.

Отправление от Волгограда будет в 8.15 и 15.30, от Щучьего прорана – в 8.55 и 16.05, от Культбазы – в 9.30, 16.40. Стоимость билета будет 95 рублей, детского – 48 рублей, за провоз багажа придется заплатить 58 рублей.

- Ближе к открытию дачного сезона и с увеличением пассажиропотока количество рейсов будет постепенно увеличиваться. Как только позволит гидрологическая обстановка, речной транспорт выйдет и на другие маршруты, - отметили в мэрии.

Добавим, в Волгограде продолжает курсировать круглогодичный маршрут «Руднева – о. Сарпинский». Ежедневно теплоход делает по 10 рейсов.