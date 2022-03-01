В Волгограде трамваи №13 временно заменили автобусы

Изменения в транспортной схеме ввели из-за аварии на коллекторе Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Из-за аварии на канализационном коллекторе в Краснооктябрьском районе Волгограда временно остановили трамваи №13. Их на время аварийно-восстановительных работ заменили автобусы МУП «ВПАТП-7», которые дублируют направление от улицы Кузнецова до трамвайного депо №5. Далее 13-й трамвай ходит до улицы Матросова, сообщили в администрации города.

- От конечной остановки «Ул. Кузнецова» автобусы поднимаются по улице Штеменко, поворачивают на улицу Таращанцев и по ней едут до проспекта Металлургов, затем до улицы Поддубного, конечный пункт следования – трамвайное депо №5, - рассказали в мэрии.

Автобусы едут по временному маршруту со всеми остановками, которые делал 13-й трамвай. Оплатить проезд в них всеми предусмотренными способами, в том числе действителен проездной на трамвай.