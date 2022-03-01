Заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области снизилась на 29%

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости в регионе. Фото: Олег УКЛАДОВ

На последней неделе февраля 2022 в Волгоградской области заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась сразу на 29%. Меньше стали болеть и дети, и взрослые. Причем среди волгоградцев от 15 лет и старше обращений к врачу стало меньше на 35%, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ составил совокупно 101,9 на 10 тысяч населения, - рассказали в ведомстве.

Чаще всего подхватывают волгоградцы не грипп, а COVID-19, парагрипп, аденовирус, РС-вирус и риновирус. При этом все чаще стали встречаться микст-инфекции, когда человека атакуют сразу несколько вирусов разного типа.

Все меньше остается в регионе школ и садиков, закрытых на карантин по ОРВИ. На прошедшей неделе на дистанционке учились две волгоградских школы полностью и еще 9 частично. Также был закрыт целиком один детсад. В отдельных группах и классах карантин ввели в трех школах-интернатах, трех садиках, в одном колледже и одном вузе.