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Общество1 марта 2022 7:21

На севере Волгограда выделили 7 квартир для жильцов аварийных домов

Застройщик передал жилплощадь мэрии
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Жильцов аварийных домов переселят в новый ЖК

Жильцов аварийных домов переселят в новый ЖК

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэрия Волгограда начала приемку семи квартир в жилом комплексе «Северный» в Краснооктябрьском районе. Жилплощадь будет предназначена для жильцов, переселяемых из аварийных домов. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, в рамках муниципально-частного партнерства застройщик передает муниципалитету 4 однокомнатные квартиры площадью от 29,5 до 33,1 квадратных метра и 3 двухкомнатные площадью от 45,4 до 49,4 квадратных метра.

- В них выполнена чистовая отделка, смонтирована сантехника и газовые плиты, функционируют индивидуальные системы отопления и горячего водоснабжения, - отметили в мэрии.

Квартиры по действующему порядку будут предоставлены жильцам аварийных домов, которые в том числе находятся в Краснооктябрьском районе. Рядом с микрорайоном находится Вторая продольная, детский сад, школы, медучреждения, магазины и рынок.

По соглашению с застройщиком, которому земельный участок был передан в аренду в упрощенном порядке, компания должна передать мэрии свыше 4,5% квартир. В Волгограде несколько десятков подобных проектов по предоставлению жилплощади для нужд жильцов из аварийных домов.