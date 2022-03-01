Под Волгоградом утонул пассажирский теплоход облсовпрофа

Фото: пресс-служба Росприроднадзора.

25 февраля сотрудники Межрегионального Управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям в затоне Волги у Краснослободска нашли затонувшее пассажирское судно «ПС-343». Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Росприроднадзоре, он принадлежит Союзу организаций профсоюзов «Волгоградский областной Совет профессиональных союзов». При каких обстоятельствах это случилось – выясняется. О пострадавших речи нет, в момент ЧП на теплоходе никого не было. После на поверхности воды появилось нефтяное пятно.

Специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» взяли пробы, что оценить нанесенный природе ущерб. Уточняется, что речь о нефтесодержащих продуктах, в том числе дизельном топливе.

- По результатам получения необходимой информации и заключения ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» Межрегиональным управлением будет дана исчерпывающая оценка произошедшей ситуации в рамках реализации возложенных полномочий, а также определению размера причиненного ущерба водному объекту. Ситуация находится на контроле, - сообщили в ведомстве.