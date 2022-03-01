В Волгограде 1 марта отменили 12 авиарейсов

1 марта в волгоградском аэропорту отменили ряд рейсов Фото: Екатерина СИМОХИНА

Аэропорт Волгограда 1 марта вновь столкнулся с массовой отменой рейсов. Отказались выполнять полеты авиакомпании «Победа» и «Азимут». В числе отмененных рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Уфы и в обратном направлении. Всего не состоятся 12 перелетов, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на онлайн-табло международного аэропорта Волгоград.

Из-за решения Росавиации закрыть воздушное пространство над Ростовом-на-Дону во вторник был отменен рейс «Азимута» с берегов Дона. Этот же самолет «Sukhoi Superjet 100» не отправится в Уфу и по обратному маршруту. Также «Азимут» не выполнит планировавшийся перелеты между Волгоградом и Санкт-Петербургом. Отменила рейс в северную столицу и «Победа», которая еще не выполнит 3 перелета из Москвы.

Остальные рейсы выполняются по расписанию 1 марта, при этом у многих происходит задержка по времени. В 9.30 в «Шереметьево» отправился борт «Аэрофлота» вместо запланированных 5.55. Изменилось время ряда рейсов «S7». С 6.25 на 12.30 перенесли вылет из «Гумрака» в Фергану, в Волгоград самолет должен вернуться в 21.10. В 15.30 отправится борт в Москву вместо 11.25, он только в 14.35 должен приземлиться в волгоградском аэропорту. С 18.20 на 21.45 было изменено время отправления рейса в Худжанд. Задерживается самолет «России» из Москвы, в «Гумраке» его ждут в 15.15, обратный путь на столицу он возьмет в 16.05.