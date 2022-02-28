Волгоградстат подсчитал, во сколько волгоградцам обойдутся блины на Масленицу

Прибавьте к этому стоимость сметаны, сгущенки или красной икры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России началась Масленичная неделя, главное угощение которой – блины. В этом году Масленица выпала на неделю с 28 февраля по 6 марта. Блины можно печь всю неделю, или хотя бы в Прощеное воскресенье. Волгоградстат посчитал, во сколько волгоградцам обойдется накормить своих домочадцев и гостей блинами.

Считали по классическому рецепту, из которого получается 25 блинов (или 24, если первый у вас выходит комом). Для него понадобится 500 г пшеничной муки, 1 л молока, 3 куриных яйца, 30 мл подсолнечного масла, 100 г сахара. Все вместе в магазинах Волгограда стоит 123 рубля. Самое дорогое в рецепте – молоко. За литр сегодня придется отдать в среднем 73,47 рубля. 3 яйца оценили в 22,68 рубля. 500 г муки – 18,69.