В Волгограде текущие по улице фекалии остановили движение трамваев

Вечером 28 февраля остановили движение трамвая №13 в районе улицы Штеменко в Краснооктябрьском районе Волгограда. Но причиной стали не ДТП и не техническая неисправность, а льющиеся из канализационных колодцев нечистоты. Прорвало трубу диаметром 1200 миллиметров. Об аварии сообщили жители, которые увидели зловонные потоки. На место приехала бригада «Концессий водоснабжения». Специалисты сейчас работают на месте ЧП.

Этот коллектор обслуживает тысячи квартир. Но пока коммунальные службы воду домам решили не перекрывать, а будут оперативно устранять "техническое нарушение". При необходимости бригады готовы трудиться всю ночь посменно.

Кстати, те, кто привык добираться до дома на 13 трамвае, смогут пересесть на автобус. Дополнительный транспорт уже вывели на маршрут. Также из-за нечистот движение по улице Штеменко сократили до двух полос на отрезке от проспекта Ленина до Штеменко, 111.

Коммунальщики приносят свои извинения за вынужденные неудобства.