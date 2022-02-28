Волгоградцев предупредили о тумане и мокром снеге

Дорожники готовы к непогоде. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Ночь между зимой и весной в Волгоградской области будет очень туманной. Гидрометцентр предупредил об ухудшении погодных условий с 28 февраля на 1 марта. По их прогнозам погода будет колебаться от +4 до -5. Во многих районах ожидается мокрый снег.

Особенно несладко придется водителям. Видимость на дорогах может снизиться до 600 метров из-за тумана. Не исключено, что трассы покроются льдом.

Чтобы избежать ЧП, Упрдор Москва-Волгоград подготовился к непогоде. На дежурстве стоят снегоуборочные машины, спецтехника готова к обработке асфальта противогололедной смесью. За ситуацией на дорогах следят с помощью камер и метеоспутников.

Автомобилистов просят без острой необходимости не отправляться в дорогу. Но если вы все-таки сели за руль, необходимо быть предельно осторожными и внимательными: соблюдать скоростной режим и дистанцию.