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Общество28 февраля 2022 16:52

Волгоградцев предупредили о тумане и мокром снеге

Дорожники дежурят на федеральных трассах
Екатерина МАЛИНИНА
Екатерина МАЛИНИНА
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Дорожники готовы к непогоде. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Дорожники готовы к непогоде. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Ночь между зимой и весной в Волгоградской области будет очень туманной. Гидрометцентр предупредил об ухудшении погодных условий с 28 февраля на 1 марта. По их прогнозам погода будет колебаться от +4 до -5. Во многих районах ожидается мокрый снег.

Особенно несладко придется водителям. Видимость на дорогах может снизиться до 600 метров из-за тумана. Не исключено, что трассы покроются льдом.

Чтобы избежать ЧП, Упрдор Москва-Волгоград подготовился к непогоде. На дежурстве стоят снегоуборочные машины, спецтехника готова к обработке асфальта противогололедной смесью. За ситуацией на дорогах следят с помощью камер и метеоспутников.

Автомобилистов просят без острой необходимости не отправляться в дорогу. Но если вы все-таки сели за руль, необходимо быть предельно осторожными и внимательными: соблюдать скоростной режим и дистанцию.