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Здоровье28 февраля 2022 16:43

В ЦАОПах Волгоградской области у 146 пациентов обнаружили рак в 2022 году

91 человеку удалось поставить диагноз на ранней стадии
Дарья ДЕНИСОВА
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Фото: администрация Волгоградской области.

Фото: администрация Волгоградской области.

Волгоградцы часто ставят в укор властям, что статистику по заболевшим коронавирусом озвучивают ежедневно, а сколько человек болеет и умирает от рака, никто не считает. Облздрав поделился цифрами на начало этого года: за 2 месяца в центрах амбулаторной онкологической помощи выявили рак у 146 пациентов. У 91 человека онкозаболевание обнаружили на ранней стадии, когда еще есть большие шансы на полное излечение. Всего с начала года почти 5,5 тысячи человек получили высококвалифицированную медицинскую диагностику в ЦАОПах, 684 пациента обратились за помощью впервые.

Технологичное оборудование в пунктах способствует быстрой постановке диагноза пациенту, что повышает шансы на выздоровление и сохранение жизни. Если раньше для проведения обследований приходилось ехать в крупный региональный онкологический центр, то сейчас по месту жительства получили медпомощь 407 жителей области.

На протяжении трех лет такие центры открывают в Волгограде, Волжском, а также еще в 12 территориальных пунктах региона. Одно из направлений губернаторской программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» помогает развиваться онкослужбам. Планируется открытие еще двух ЦАОПов в Котельниково и Жирновске.