В Волгограде изготовителям наркотиков дали по девять лет тюрьмы

Наркотики должны были реализовать с помощью закладок. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградский областной суд 28 февраля вынес приговор трем волгоградцам. Их обвиняли в организации нарколаборатории. Следствие собрало достаточно доказательств для приговора.

По версии суда, что все началось в 2019 году, когда Владимир Шефер, Евгений Богомолов и Денис Мордвинцев присоединились к одному из наркокартелей, который занимался производством и сбытом наркотиков. В лабораториях создавались опасные вещества, которые потом отправлялись к месту сбыта, фасовались и распространялись среди наркоманов. Трое волгоградцев получили от «начальства» партию прекурсоров, из которых сделали мефедрон. Все это происходило в гараже в Советском районе. Также под лабораторию приспособили дом одного из участников группировки.

Их задержали, когда у них на руках было 554,4 грамма мефедрона, который они попытались продать. По закону это особо крупный размер.

- Приговором облсуда Шеферу дали 9 лет и 10 месяцев тюрьмы,Богомолову 9 лет и 6 месяцев тюрьмы. Мордвинцеву дали 9 лет. Все это время они проведут в колонии строгого режима, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.