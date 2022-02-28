В Волгограде 1 марта электричества не будет на 11 улицах

В первый день весны электричество отключат в трех районах Волгограда Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде первый день весны не обойдется без плановых отключений электричества в домах горожан. Без света останутся волгоградцы, проживающие на 11-ти улицах. Электроснабжения не будет в трех районах. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», 1 марта электричество отключат в Дзержинском, Советском и Красноармейском районах.

В Дзержинском районе будут обесточены с 9.00 до 17.00 дома №45, 45а, 47, 47а, 49, 49а, 51, 51а, 53, 53а, 55, 55а, 57, 57а, 59, 59а, 61, 61а, 63, 63а, 65, 65а, 67, 67а на улице Восточно-Казахстанской.

В Советском районе с 9.00 до 12.00 электричества не будет на улице Калининградской, 2 и на улице Краснопресненской, 1, 1а, 5. С 9.00 до 17.00 отключат электроснабжение по адресам: ул. Геологическая, 1/1, 1/2, 3, 4/1, 4/2, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 14-18, 15г; пер. Мостового, 9/1, 9а/1, 9/2, 9а/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15-23; ул. Юная, 1-9, 1/1, 1/2, 2-10, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2; ул. Мостового, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 7, 8.

В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители домов на улице Пятиморской, 9, 11, 13, 15, 17, на улице 40 лет ВЛКСМ, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, на улице Копецкого, 15, на проспекте Столетова, 22.