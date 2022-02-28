Три волгоградца идут под суд за похищение человека

Дело в суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Волгоградской области передала в суд уголовное дело в отношении трех молодых мужчин 22, 23 и 24 лет, которых обвиняют в похищении человека. Жертвой преступников стал их 20-летний знакомый. Они потребовали у него 20 тысяч рублей, а на отказ повысили цену до 30 тысяч. Парень продал телефон и принес лишь часть. Это бандитов не устроило. Они решили насильно отвезти потерпевшего к общему другу, чтобы тот занял недостающую сумму.

- Свидетелем похищения стал знакомый потерпевшего, который сообщил о случившемся его матери. В результате при попытке получения денег у общего знакомого мужчины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, - уточнили в областной прокуратуре.

Уголовное дело расследовали сотрудники СУ СКР по региону. Материалы уже в Советском райсуде. Преступникам грозит по 12 лет тюрьмы, они арестованы.