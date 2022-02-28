В Волгоградской области полицейские остановили автобус с 21 литром черной икры

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области остановили поставку черной икры, которая была добыта браконьерским способом. На посту ДПС в Светлоярском районе инспекторы остановили автобус Астрахань – Москва. Во время осмотра полицейские нашли 43 банки емкостью по 0,5 литра с черной икрой. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД России по Волгоградской области, ни у водителя, ни у пассажиров не оказалось каких-либо сопроводительных документов на продукцию. Никто не смог объяснить, кто является владельцем деликатеса.

Партия черной икры общим объемом 21,5 литра была изъята. Ее направили на исследования, по итогам которых будет принято процессуальное решение.