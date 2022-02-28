Волгоградцы обсуждают цены на картошку

Волгоградстат неделю назад заявил, что она подешевела на 1,4% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Постоянно растущие цены на продукты в Волгограде не обсуждает только ленивый. Каждую неделю Волгоградстат публикует актуальные данные и, что удивительно, они с завидной частотой меняются и не в пользу покупателя. Однако картофель в середине февраля, как сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на профильное ведомство, подешевел аж на 1,4% и достиг средней цены – 45,47 рублей за кило. В целом, это недалеко от истины. Отметим, что сейчас зима и корнеплоды из-за рубежа логично могут быть дороже.

Так, в «Перекрестке» цены варьируются от 36,90 за кило до 79,90 (отборный). В «Метро» картошку можно купить за 43,30 рубля, в «Ашане» - за 42,99, в «сети магазинов «Магнит» скидки – там кило стоит минимум 34, мытый – 72 рубля, но есть и по 86 (черри). В «Зельгросе» купить картошку можно от 35,90 рублей до 57,90 рублей (мытый).

Добавим, что в 2021 году в феврале картофель в среднем стоил 30,34 рублей и в этот период вырос всего на 0,06%.