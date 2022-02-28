В аэропорту Волгограда растет число рейсов

В волгоградском аэропорту увеличивается число рейсов Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С начала спецоперации в Донбассе многие авиакомпании срочно начали отменять рейсы в Волгоград, хотя Росавиация не запрещала полеты в аэропорт «Гумрак». Теперь волгоградская воздушная гавань возвращается к привычному расписанию. 28 февраля полеты отменила только авиакомпания «Победа», в понедельник не будет трех рейсов в Москву и одного в Санкт-Петербург, а также обратно, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на онлайн-табло международного аэропорта Волгограда.

28 февраля в 11.24 в «Гумраке» приземлился самолет «Азимута» из Минеральных Вод, он прибыл с задержкой в 2 часа. Теперь маршрут и время полета увеличились из-за закрытого воздушного пространства над Ростовской областью и Калмыкией. Самолет «Sukhoi Superjet 100» направлялся со Ставрополья через Каспийское море, Казахстан и Саратовскую область. Этот же борт из Волгограда с задержкой отправился в Нижний Новгород, вместо 10.00 вылет перенесли на 12.35. По обратному маршруту в «Гумрак» он прибудет в 16.05, в Минеральные Воды самолет «Азимута» отправится в 16.50.

Маршрут самолета из Минеральных Вод в Волгоград. Кадр с сайта www.flightradar24.com.

Остальные рейсы в волгоградском аэропорту выполняются по расписанию. Авиакомпании «Аэрофлот», «S7», «Россия» за сутки выполнят 7 полетов из Москвы и 6 обратно. В 13.10 борт «S7» отправился в Новосибирск, который в Волгоград прибыл в 12.21. Эта же авиакомпания в 18.20 из города-героя выполнит рейс в Душанбе.