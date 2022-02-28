Волгоградка потратила маткапитал на покупку квартиры, но детям долю не выделила

Прокуратура защитила права несовершеннолетних Фото: foto.kg (интернет-архив)

Прокуратура Дзержинского района Волгограда защитила права двух детей, которые не получили доли в квартире. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, 35-летняя женщина после рождения второго ребенка получила маткапитал в размере 450 тысяч рублей и купила жилье. По закону она должна была выделить детям доли.

- При этом женщина дала письменное, удостоверенное нотариусом обязательство оформить приобретаемое за счет средств маткапитала жилье в общую долевую собственность, включая своих несовершеннолетних детей, - отметили в профильном ведомстве.

Но прошло два года, а документы мать так и не оформила, чем нарушила права собственных детей. Прокуратура вмешалась и через суд добилась соответствующего постановления.