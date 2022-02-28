В Волгограде убрали ямы на 35 улицах

Ремонтируют дороги в основном ночью. Фото: мэрия Волгограда

Каждый год с наступлением весны волгоградские водители начинают ругаться на ямы на дорогах. После нестабильной по температурному режиму зимы колдобины становятся больше и шире. Но пока вести полноценный ремонт дорожники не могут, поэтому они делают локальный ремонт. К 1 марта уже завершили его на 35 дорогах. Например, им удалось подлатать участки на улицах Ленина, Кирова, 64 Армии, Голубинской, Землячки, Вельботной, проспекте Героев Сталинграда, на Третьей Продольной, бульваре Энгельса и нескольких других.

- Работы ведутся в основном ночью. Но на небольшим улицах с низким трафиком специалисты трудятся и днем, - рассказали "КП-ВОлгоград" в мэрии.

Они заливают в яму заливается литой асфальт. Правда, такая «пробка» только временная мера, пока погодные условия не позволят выйти с полномасштабным ремонтом. Тогда реконструкцию дорожного полотна будут проводить «картами», что в разы надежней.